“سوني” تكشف عن هاتفها الجديد… “مخصص للترفيه فقط”

كشفت شركة “سوني” اليابانية، مؤخرا، عن أحدث هواتفها الذكية، والذي أشارت مع الدعاية له، إلى أنه “مخصص للترفيه فقط”.

ويحمل الهاتف اسم “إكسبيريا إكس إيه 2 بلس” ، الذي يعد من أجهزة الفئة المتوسطة العليا.

ويتميز الهاتف بتضمنه معالج “سنابدراغون 630″، و64 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع eMMC قابلة للتوسعة، لما يصل إلى 400 غيغابايت، بالإضافة إلى محول صوتي عالي الدقة للحصول على جودة صوت محسنة.

ومزود الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 23 ميغابيكسل، بميزة التركيز التلقائي الهجين، وميزة التشغيل والالتقاط السريع، وعدسة واسعة الزاوية 84 درجة بفتحة عدسة F2.0، مع إمكانية تسجيل فيديوهات بدقة 4K، وبوضع الحركة البطيئة بمعدل 120 إطارا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

كما أن الهاتف مزود بشحن لاسلكي، وهي السمة المنتشرة بين الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، مثل “آيفون” و”سامسونغ”.

وفيما لا تتوافر معلومات حالية حول سعر هاتف “إكسبيريا إكس إيه 2 بلس” الجديد، إلا أن الهاتف الذي طرحته “سوني” في العام الماضي 2017 “إكس إيه 1” كان بسعر 380 دولار أمريكي.

وعلى الرغم من أن الهاتف لا يتضمن مزايا استثنائية، ومتوافرة في غالبية الهواتف الذكية، إلا أن موقع “ذا فيرج” الأمريكية يرجح أنه يتضمن ما يرغب فيه شخص للبث ومشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

