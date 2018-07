المتوسط:

أعلنت شركة “أبل” الأمريكية عن إطلاقها نسخ جديدة من أحد أشهر أجهزتها، في خطوة وصفت بـ”المفاجأة”، والتي ستكون بمثابة “قنبلة” تهدد عرش الشركات المنافسة.

وأطلقت “أبل” نسخ جديدة من حاسبها المحمول “ماك بوك برو”، أحدها بشاشة 13 بوصة، والآخر بشاشة 15 بوصة، بحسب موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص.

وتتميز نسخ “ماك بوك برو” الجديدة بأنها أسرع 70 مرة عن النسخ السابقة، وعن باقي الحواسب المحمولة الأخرى المنافسة في السوق.

كما زودت “أبل” جهازها الجديد “ماك بوك برو” بخواص جديدة أبرزها “بار تاتش”، وخاصية “آي دي تاتش” الذي يتعرف على بصمة الأصابع، علاوة على تزويده بالجيل الثامن من معالجات “كور إنتل”.

وتم رفع سعة الذاكرة الخاصة بالجهاز إلى 32 غيغابايت، مع إمكانية تزويده بكروت ميموري حتى 2 تيرابايت لنسخة الـ13 بوصة و4 تيرابايت لنسخة الـ15 بوصة.

The post تعرف على قنبلة “آبل” الجديدة .. أقوى 70 مرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية