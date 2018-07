تسريبات تكشف سعر وموعد طرح “سامسونج جلاكسي نوت 9” 

المتوسط:

كشفت تسريبات صحفية جديدة عن سعر وموعد طرح أيقونة شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية المرتقبة “غلاكسي نوت 9”.

وكشف موقع “جيز تشاينا” التقني الصيني المتخصص عن أن “سامسونغ” تستعد لعرض هاتفها الرائد الجديد “غلاكسي نوت 9” في 9 أغسطس/آب المقبل، على أن يتم طرحه في الأسواق العالمية في 24 أغسطس/آب المقبل.

وستفتح الشركة الكورية الجنوبية باب الطلب المسبق على “غلاكسي نوت 9” بدءا من يوم 9 أغسطس/آب المقبل.

وأشار الموقع، نقلا عن مصادر داخل “سامسونغ” إلى أن “غلاكسي نوت 9” سيتم طرحه بسعر 1158 دولار أمريكي لنسخة الـ6 غيغابايت ذاكرة وصول عشوائي “رام” و128 غيغابايت ذاكرة داخلية.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن “غلاكسي نوت 9” سيعتمد تقنية “من الحافة إلى الحافة”، مع إضافة عناصر جديدة على الجزء العلوي من الجهة الأمامية، والتي سيتوفر فيها كاميرا أمامية وماسح للقزحية وسماعة الأذن ومستشعر جديد للكاميرا، وفلاش من نوع “LED”.​

أما بالنسبة للمواصفات الكاملة لهاتف “غلاكسي نوت 9″، أكدت المصادر أن حجم الشاشة اللمسية سيكبر ليصل إلى 6.4 بوصة، بمعدل يصل إلى 2960×1440 بوصة.

كما سيأتي “غلاكسي نوت 9” بذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 6 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية حدها الأدنى 64 غيغابايت، وبمعالج “سنابدراغون 845” فائق السرعة.

