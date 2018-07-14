تويتر تقع ضحية إجراءاتها

مع الحملة الكبيرة التي تقودها منصة تويتر لحذف الحسابات المزيفة، فقد الحساب الرسمي للشركة أكثر من 7 ملايين حساب.

وكان يحتوي الحساب على 62.8 مليون متابع، فأصبح اليوم يحتوي على 55.1 مليون متابع.

وخسرت حسابات لعدد من المشاهير ملايين المتابعين بعد إجراءات الشركة الصارمة.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب فلم يخسر أكثر من 100 ألف متابع، بينما خسر حساب أوباما 400 ألفاً.

وبدأت الشركة منذ فترة بإغلاق عدد من الحسابات التي قالت إن أصحابها لم يوثقوها برقم هاتف أو بريد إلكتروني، أو لم يعيدوا تغيير كلمات المرور الخاصة بهم.

وقال مسؤولون في المنصة العالمية، إن الحذف طال أكثر من 70 مليون حساب خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.

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