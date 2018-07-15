مبرمجين عالميين يتوقعون ثورة في عالم حواسب آيباد القادمة من آبل

عين ليبيا

كشفت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن آبل تنوي إدخال تعديلات ملحوظة على حواسب آيباد اللوحية القادمة.

حيث نوه المبرمج ستيف سميث، المتخصص بتطوير برمجيات أجهزة آبل الذكية، إلى أن أنظمة iOS الجديدة ستمكن حواسب آيباد اللوحية القادمة من التعرف على وجوه أصحابها، وبالتالي ستصبح أكثر أماناً وخصوصية.

هذا وأشار المبرمج البرازيلي غيرمي رامبو، إلى أن بعض النسخ التجريبية الحالية من أنظمة iOS 12 المخصصة للعمل على أجهزة آيباد، تدل على أن هذه الأجهزة ستزود بكاميرات TrueDepth القادرة على التعامل مع أنظمة FaceID.

كما أن حواسب آيباد القادمة قد تزود أيضا بشاشات تغطي كامل المساحة الأمامية للواجهة تقريباً، على غرار هواتف آيفون-X.

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