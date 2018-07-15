شركة سامسونغ تستعد لإطلاق أحدث الهواتف الذكية في العالم

عين ليبيا

تستعد سامسونغ لإطلاق هاتفين جديدين سيحدثان فرقاً في سوق الأجهزة الذكية.

وبحسب بعض المدونين المشهورين فإن سامسونغ ستطلق هاتف Galaxy X، في يناير العام المقبل، خلال معرض CES-2019، حيث من المفترض أن يأتي الجهاز بهيكل قابل للطي من المنتصف، وشاشتي عرض يمكن تحويلهما إلى واحدة كبيرة بحجم شاشات الحواسب اللوحية تقريباً.

أما هاتف Galaxy S10 فمن المفترض أن يظهر في فبراير المقبل خلال معرض MWC-2019، ويأتي بمواصفات تجعله أحد أفضل الهواتف الذكية، كالكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات ومعالج سريع الأداء وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا