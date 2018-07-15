موقع «تويتر» يشن حملة جديدة لايقاف ملايين الحسابات المزيفة

عين ليبيا

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن موقع «تويتر» كثف منذ العام الماضي بأكثر من الضعف حملته على الحسابات المزيفة سعيا لمكافحة تدفق المعلومات المغلوطة في المجال الرقمي على الإنترنت.

كما ذكرت الصحيفة أن تويتر يقوم بإيقاف أكثر من مليون حساب مزيف أو مشكوك فيه يومياً، وذلك ما يمكن اعتباره تغيراً آيديولوجيا في طريقة عمل الموقع الذي امتنع طويلاً عن القيام بأي تدخلات في منصته خشية التأثير على حرية التعبير.

ووفقاً لـ«واشنطن بوست»، فقد كشفت مواقع تويتر وفيسبوك وغوغل بيانات تظهر تعرض ملايين الأمريكيين لأخبار مزيفة أكثر مما كان يعتقد.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية مزاعم بأن حسابات مزيفة على صلة بروسيا، أطلقت تغريدات تحمل أخباراً مزيفة في محاولة للتأثير على الانتخابات الأمريكية في العام 2016، ما نفته موسكو، أكثر من مرة مطالبة بإثباتات بشأن هذه المزاعم.

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