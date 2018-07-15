سامسونغ تُطلق أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم

عين ليبيا

افتتح في مدينة دلهي الهندية مصنع جديد تابع لسامسونغ هو الأكبر لإنتاج الهواتف الذكية في العالم.

حيث شارك في الافتتاح كل من رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، بحضور عدد من الشخصيات الكورية الجنوبي والهندية، وسط اهتمام واسع من الصحافة المحلية والعالمية.

هذا ويشير الخبراء إلى أن المعمل الجديد الذي يعتبر أكبر مصنع لإنتاج الهواتف الذكية في العالم، سيمكن سامسونغ من زيادة إنتاجها في الهند ليصل إلى 120 مليون جهاز ذكي في السنة، وسيساعدها على اكتساح السوق الهندية التي تعتبر واحدة من أكبر وأهم أسواق الهواتف في العالم.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تشغيل كافة أقسام المصنع ليعمل بكامل طاقته الإنتاجية مع حلول عام 2020.

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