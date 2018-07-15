إعادة فتح شاطئ فلوريدا بعد انتهاء هجوم كائنات بحرية خطرة

أعادت السلطات الامريكية في ولاية فلوريدا فتح شاطئ مدينة فرناندينا بيتش بعد إغلاقه بسبب وقوع ما يبدو أنه هجوم نادر ومزدوج لأسماك القرش.

وقال بيان لمدينة فرناندينا بيتش إن إدارة الإطفاء تلقت اتصالا في ساعة متأخرة من بعد ظهر الجمعة بأن سمكة قرش عضت رجلا عمره 30 عاما. وبعد ذلك بثلاث دقائق تلقت اتصالا ثانيا بأن شخصا عمره 17 عاما تعرض للعض على بعد ما يزيد قليلا عن ميل جنوبي الشاطئ.

وأغلقت السلطات الشاطئ على الفور ولكنها أعادت فتحه مع مراقبة هيئة الإنقاذ المياه لرصد أي ”أحياء بحرية خطيرة“.

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