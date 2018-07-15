“صدمة كبرى”.. “غوغل كروم” يستهلك الرام

يعيش مستخدمو الهواتف الذكية في هذه الأيام “صدمة كبرى”، بعد اكتشاف عيب كبير في متصفح “غوغل كروم” التابع لشركة “غوغل” الأميركية.

وقالت مجلة “فوربس” الأميركية في تقرير لها، إن “غوغل” قامت مؤخرا بإصدار تحديث لـ”غوغل كروم”، وأصبح المتصفح بعدها يستهلك نحو 13% كاملة من ذاكرة الـ”رام” في أي جهاز.

وشعر المستخدمون بـ”صدمة كبرى” لأن “غوغل كروم”، كان يستهلك سابقا حوالي 5% من “الرامات” فقط، ولا يؤثر ذلك على آداء وسرعة الجهاز.

ومن شأن استهلاك “غوغل كروم” هذا الحد من الذاكرة العشوائية، فإن المستخدم سيعاني من تغيرات بالجهاز وعلى رأسها البطء.

وقالت المجلة إن هذه المشكلة الكبيرة ستعود على “غوغل” بالكثير من النقد والتعليقات السلبية، لأن أغلب المستخدمين سيتأثرون بشدة كون أغلب أجهزتهم تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي ما بين 4 إلى 8 غيغابايت.

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