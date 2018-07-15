أكثر شخص محظوظ في العالم

لم يكن يتوقع الاسترالي كارلو ماسيتي، من سكان ضواحي سيدني، أن حظه سيجلب له الفوز باليانصيب 5 خمس مرات، خلال ثلاثة أشهر.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن ماسيتي (59 عاما)، فاز في أسبوع واحد بـ 2.5 مليون دولار، ووصلت مجموع جوائزه 3 ملايين دولار.

ووصل الحظ بماسيتي، الذي الذي يعمل حانوتيا، إلى أنه اشترى جميع تذاكر اليانصيب الفائزة من الضواحي الشرقية في سيدني، وكانت قيمة كل الجوائز من نصيبه.

وفي تعليق لكارلو عن السر وراء فوزه بكل هذه الجوائز، قال”ليس هناك طريقة أو مهارة محددة للفوز، فهذا مجرد توفيق من الله”، مبينا أن رقمه المفضل هو 28.

وقالت الصحيفة إن كارلو عاش مع والده وجده بينما أصيبا بنوبات قلبية متعددة، ولذلك قرر التبرع بمبلغ 50 ألف دولار من أرباحه إلى وحدة القلب والرئة في مستشفى سانت فنسنت.

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