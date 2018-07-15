أوباما يوصي بكتاب ليبي يروي قسوة القذافي

بينما كان يستعد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لزيارة القارة الأفريقية، أوصى متابعيه في منصة “تويتر” بقراءة 6 كتب خلال هذا الصيف، بينها كتاب “العودة” للمؤلف الليبي هشام مطر.

وقال أوباما إنه “على مر السنين غالباً ما استلهم من التقاليد الأدبية غير العادية في أفريقيا، أثناء التحضير لهذه الرحلة رغبت في مشاركة قائمة الكتب التي أوصيك بقراءتها في الصيف، بما في ذلك من أفضل الكتاب والمفكرين في أفريقيا كل منهم يضيء عالمنا بطرق قوية وفريدة من نوعها”.

وأضاف أوباما، الذي وصل كينيا الأحد، أن “عودة هشام مطر.. مذكرات مكتوبة بشكل جميل من خلال تاريخ ليبيا الحديث مع سعي الكاتب المتعثر للعثور على والده الذي اختفى في سجون القذافي”.

وكانت صحيفة “التايمز” قد صنفت في شهر مارس 2017، كتاب العودة الذي جاء على شكل رواية، ضمن أفضل 10 كتب في 2016.

وتدور أحداث الرواية عن رحلة عودة هشام مطر إلى ليبيا للمرة الأولى منذ 33 عاماً، في محاولة للبحث عن إجابات لاختفاء والده المفاجئ العام 1990 وهو «جاب الله مطر» والد الكاتب، والذي عمل سابقاً ضمن الوفد الليبي للولايات المتحدة، وتعرض للاختفاء القسري على يد النظام السابق.

يعد الكتاب سيرة ذاتية، فهشام بالفعل عاد إلى طرابلس عام 2012 بعد ثلاثين عاماً من النفي خارج البلاد.

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