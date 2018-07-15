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قدرة غير متوقعة للقطط.. شاهد الفيديو

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تُعرف القطط بأنها تملك حاسة شم قوية تمكنها من الوصول إلى مكان الطعام بكل سهولة، لكن تم اكتشاف قدرة جديدة تميزها أكثر عن باقي الحيوانات.

وأظهر مقطع فيديو من مقهى للقطط باليابان، رصدته كاميرا المراقبة، القطط في لحظة استشعار موحدة قبيل بدء هزة أرضية.

ومن الواضح أن القطط استطاعت استشعار الهزة بكل وضوح قبل حدوثها بنحو 10 ثوانٍ، ولم يتم تفسير هذه القدرة علميا حتى الآن.

وفي دراسات سابقة، أرجع بعض العلماء استشعار الحيوانات بالزلازل والهزات الأرضية قبل وقوعها بقليل، إلى وجود حاسة خاصة عند الحيوانات، أو أنها تسمع أصوات تشقق الصخور التي يسبق الهزات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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