اكتشف 8 معلومات عن النجمة الليبية نور الكاديكي

1)إسمها نور الكاديكي، ممثلة ليبية. ،من مواليد بنغازي ، كانت ملكة جمال ليبيا لأول مرة عام 2010 حصلت على جوهرة العرب في المغرب عام 2011

وهي تتحدث عن بداياتها فتقول : بدايتي كانت غريبة، حيث إنني بدأت حياتي في التحول منذ انضمامي لمسابقة ملكات الجمال، وحصلت على لقب ملكة جمال ليبيا لأول مرة عام 2010، وبعدها حصلت على لقب جوهرة العرب فى المغرب عام 2011 ، وبداياتي مع التمثيل كانت في ليبيا بعمل بعد الثورة مباشرة، ولكن كان التوقيت خاطئا ورغم أن توقيت بدايتي في بلدي كان خاطئا، إلا أنه أعطاني فرصة أن أبدأ في بلاد الفنون مصر، حتى يعرف الليبيون نور الكاديكى، ولكنهم عرفوها متأخرًا، لأن الجميع ظن أنني مصرية حتى قمت بالتصريح بأنني ليبية.

2) بدأت رحلتها مع التمثيل في العام 2011 و ولديها العديد من الاعمال الدرامية المصرية منها «الكيف » و« ألوان الطيف » و«مولانا العاشق »و« قلوب » و«ألف سلامة » و« الصفعة » و« قضية معالي الوزيرة »

3) ) شاركت في عدد من الأفلام السينمائية من بينها «30 فبراير » و«أنا بضيع يا وديع » و«واحد صحيح » و«فص ملح وداخ » و«صابر جوجل »

4) في 2015 قالت وسائل أنباء مختلفة أن نور الكاديكي إحتفلت بخطبتها على حسين السيد وهو رجل أعمال كويتي، وذلك في حفل عائلي بسيط اقتصر على اسرة العروسي ،ونقلت عنها ” أنها تعرفت على حسين في دبي حيت كانت تتواجد هناك من أجل قضاء أجازة، ونشات بينهم قصة حب الى أن تم الارتباط بينهما، مشيرة الى أن حفل الزفاف سيكون قريباً وسيتم الإعلان عنه بعد تحديد موعده.

5) في فيام « صابر جوجل » ظهرت الممثلة الليبية نور الكاديكى في المايوه الساخن وملابس جريئة ، وقالت أنها قدمت مشهد المايوه بطريقة لطيفة وبسيطة ولم تضايق أحدا وهذا ظهر أثناء مشاهدة الجمهور للفيلم فى العرض الخاص.

وأشار الكاديكى إلى أن الفنانات فى الماضى كن يرتدين المايوهات فى الأفلام، وعندما يرى الجمهور هذه المشاهد يتمنون رؤيتها مرة أخرى، لافتة إلى أنها ترى أن المايوه كان مناسبا ولائقا عليها ولم يستاء أحد منه، مؤكدة أيضاً أنها لم تواجه أى انتقادات وتلقت تهنئة من أشرف زكى بعد مشاهدته الفيلم فى العرض الخاص.

6) في نوفمبر 2014 تعرضت نور الكاديكي لعملية سطو مسلح، فور خروجها من مدينة الإنتاج الإعلامي، بعد أن انتهت من تصوير بعض مشاهدها في مسلسل «ألوان الطيف».

نور روت ما حدث معها، حيث قالت -في تصريحات “بعد خروجي من مدينة الإنتاج فوجئت ببعض الأشخاص هجموا عليا وأجبروني على ترك السيارة وفروا بها، اتصلت على الفور بزملائي في المسلسل، فعادوا لي واصطحبوني إلى أقرب قسم بوليس″.

وأكدت أن سيارتها قد عادت لها، بعد أن تم توقيفها في كمين للشرطة أمام مدينة دريم، مشيرة إلى أنها طارت من الفرح بعد عودة سيارتها لها، وقالت “الملازم أمين، وهو الضابط المسئول عن كمين الشرطة، كان صاحب الفضل في عودة سيارتي بعد أن تعرف عليها لتكرار مروري عليه يوميا بعد الانتهاء من التصوير، حيث أوقف الجناة لسؤالهم عن سبب ركوبهم هذه السيارة لأنه اعتاد على رؤية فتاة تقودها، فارتبك الجناة الذين تم القبض عليهم وتحرر المحضر اللازم”.

7) في العام الماضي قالت نور أنها بدأت تصوير أول مشاهد فيلمها الليبي القصير “والعكس صحيح” تأليف أنيس بوجوراي، وتدور أحداثه حول طبيبة نفسية تكتب التقرير الأخير عن مريضة لديها بسبب ما أصابها من أحداث في البلد.

وتحدثت «نور» عن شخصيتها في الفيلم حيث قالت: أقدم في فيلم «والعكس صحيح» شخصية «سمية»، وهى شخصية معقدة جدًا، وسوف تصدم الجمهور في النهاية.

وتتمنى «سمية» في الفيلم أن تصبح كالمجانين، لأنها ترى أن المجنون مرتاح الحال، قام بغلق بابه على نفسه، وطوال الوقت يرسم الحياة كما يراها هو وليست كما فرضت عليه.

وتابعت «نور» حديثها قائلة: «حقًا إن كل من يعيش خارج حياة الجنون، فهو المجنون الحقيقي، لأنهم طوال الوقت يحاولون مضايقة بعضهم البعض، ويوجد بينهم الغل، والحقد، والحسد، وجميع الطباع الدميمة التي تشوه طبيعة الإنسان التي خلقه الله عليها».

وعن اختيارها لشخصية «سمية»، بالتحديد قالت: عندما أرسل لي المؤلف أنيس بوجوارى، ورق فيلم «والعكس صحيح» أعجبني جدًا، لأنها ستكون هذه أول مرة أشارك بعمل يمتلئ بالأحداث الدرامية والمقاومة الداخلية ومجموعة كبيرة من الأحاسيس المختلفة.

وأكثر ما جذبني لهذا الدور أنه يناقش الأزمة الليبية، ويتوغل داخل الحالة النفسية التي أصابت معظم الشعب الليبي، والضغوط التي يتعرضون لها في ظل الأحداث الكارثية التي حدثت للبلاد.

و«العكس صحيح»، بطولة النجوم الليبيين نور الكاديكى، أوجا، سلمى المنفى، سند تنتوش، مدير التصوير أيمن صفوت، تأليف أنيس بوجوارى، ومن إخراج أسامة عامر، وإنتاج ليبي.

8 ) في فبراير 2018 قامت مجموعة ترتدي الزي العسكري، بالاعتداء بالضرب على الفنانة نور الكاديكي، في مدينة بنغازي.

وقالت الكاديكي في تدوينة نشرتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” الذين اعتدوا علي بالضرب، لا يمثلون المؤسسة العسكرية الشريفة في بنغازي، بل هم مجموعة من شباب يرتدون ملابس عسكرية فقط، وتم القبض على 2 منهم، والشرطة تبحث عن باقي الـ7″، بحسب تعبيرها.

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