قائمة بأحدث الابتكارات التكنولوجية

انتهى معرض الالكترونيات الاستهلاكية والترفيهية في برلين IFA 2018، وجذب المعرض مئات الابتكارات الحديثة.

وتنافست شركات كبرى مثل سامسونغ وسوني وهواوي ولينوفو وإل جي وتوشيبا على مختلف الابتكارات المتعلقة بالشاشات وأجهزة الاتصالات وغيرها.

وخطفت شركة هواوي الأنظار مع إطلاقها تشويقاً لهاتفها ماجيك 2 مع حوافٍ نحيفةٌ جداً، ويأتي الهاتف مع كاميرا أمامية مُدمجة بجزءٍ ميكانيكي ينبثق لأعلى عند فتح تطبيق الكاميرا لالتقاط الصور والفيديوهات بالكاميرا الأمامية أو الخلفية وهي الميزة التي جاءت مع هاتف شركة أوبو الأخير “فايند اكس”.

كما كشفت شركة هواوي عن هاتف ميت 20 لايت وعرضته للطلب المسبق في متاجر أوروبية بشاشة كبيرة بلغ مقاسها 6.3 بوصة، ويعمل بمعالج Kirin 710 وسعر 490 دولار في بريطانيا.

أما شركة سوني اليابانية والتي تتخبط بسوق الهواتف الذكية أعلنت عن هاتفها Xperia XZ3 مع شاشة من نوع OLED بمقاس 6 بوصة وبسعر 900 دولار.

ونافست شركة إل جي مع هاتف G7 Fit بشاشة 6.1 بوصة دقة +QHD ومعالج Snapdragon 821 دون الكشف عن أي تفاصيل تخص السعر.

بينما قدمت شركة بلاك بيري هاتف Key LE بسعر 400 دولار مع لوحة أزرار ميكانيكية وشاشة 4.5 بوصة وبدقة 1620×1080 بيكسل.

وكشفت شركة htc اتش تي سي التي تعاني من أزمات عن هاتفها U12 Life بمواصفات متوسطة وسعر 405 دولار.

وأعلنت شركة ZTE التي تعرضت لعقوبات أميركية عن هاتف Axon 9 Pro مع معالج سناب دراغون 845 وشاشة 6.2 بوصة وسعر 750 دولار، وهو أول جهاز لها بعد فرض العقوبات الأميركية عليها.

وفي عالم الشاشات الذكية كشفت سامسونغ عن تلفاز Q900R بدقة 8K، وتتوفر الشاشة بمقاسات 65 و 75 و 85 بوصة، ويدعم نسق +HDR10، مع سطوع حتى 4000 شمعة وسيتم طرحها قريباً ولا معلومات عن السعر.

إلا أن هذا النوع من الشاشات يواجه تحدياً لعدم توفّر محتوى بهذه الدقة.

في عالم أجهزة الحاسوب المحمولة، كان الحضور الأكبر من لينوفو مع جهاز YOGA C930 بنسختين من معالج انتل الجيل الثامن i5 و i7 ، مع سماعة قوية مدمجة في مفصل الشاشة وقلم ضوئي وبسعر 1400 دولار.

كما أعلنت الشركة عن حاسوب محمول بمعالج من كوالكوم وهو سناب دراغون 850 لكن الميزة الأكبر هي بطارية تصمد حتى 25 ساعة إلا أن الجهاز بمواصفات متوسطة مثل رام 4 غيغابايت، والسعر 850 دولار.

وحضرت شركة “إيسر” بالكشف عن الحاسوب المحمول Predator Triton 900 من وهو موجه لعشاق الألعاب.

كما قدمت شركة إيسر في عالم الألعاب نظارة ويندوز للواقع المختلط تحمل اسم OJO 500، وهي أول نظارة ويندوز للواقع المختلط قابلة للفصل بإزالة العدسة وحزام الرأس بشكل فردي.

وقدمت لينوفو بلاب توب من الفئة العليا بتكلفة 1860 دولار مع معالج انتل كور i7 ورام حتى 64 غيغابايت وذاكرة تخزين SSD بمساحة 2 تيرابايت، مع نسختين من حيث الشاشة الأولى بدقة 4K والثانية FHD والنسختان بشاشة لمس.

وختمت شركة سوني المعرض بالكشف عن بطاقة ذاكرة SD جديدة تقول الشركة إنها أقوى 18 ضعفاً من البطاقات العادية، وتتحمل الانحناء ومضادة للماء والحرارة والأتربة وبسعر يبدأ من 73 دولار لنسخة 32 غيغابايت وحتى 277 دولار لنسخة 128 غيغابايت.

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