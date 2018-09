تسريبات جديدة عن آيفون المرتقب

تستعد شركة آبل خلال الأسبوع المقبل، لاستضافة حدثها الكبير المسمى Gather round على مسرح ستيف جوبز بمقر الشركة في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

ومن المفترض أن تكشف النقاب خلال هذا الحدث عن تشكيلة هواتفها الذكية الجديدة لهذا العام، إلى جانب إمكانية كشفها النقاب عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية Apple Watch Series 4، والتي من المفترض أن تحصل على أول عملية إعادة تصميم رئيسية منذ طرحها.

وحاول العديد من المحللين خلال الفترة الماضية استخراج جميع المعلومات الممكنة حول هذه الأجهزة قبل إطلاقها بشكل رسمي، ويشير تقرير جديد إلى أن آبل قد تطلق اسماً غير عادي على النموذج المزود بشاشة OLED من قياس 6.5، والذي يعتبر جهاز آبل الرئيسي لهذا العام، ويكون اسمه iPhone Xs Max.

