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ذاتية القيادة وتصلح للعمل والنوم.. فولفو تستعرض سيارة المستقبل

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

وفى فيديو استعراض السيارة، تطرح فولفو بعض الأفكار المثيرة للاهتمام حول التطوير الأوسع للسيارات ذاتية القيادة، وكيف أن التصميمات الحالية لا تظهر الكثير من التفكير فى تجربة الركاب، وأعادت شركة فولفو تصميم السيارة الداخلية لتصبح غرفة معيشة أو غرفة نوم أو مساحة عمل مستقبلية، مزودة بإمكانية اتصال محمولة كاملة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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