فيس بوك يقاضى “بلاك بيرى” بسبب انتهاك براءات الاختراع

تقاضى فيس بوك شركة “بلاك بيرى” بتهمة التعدى على براءات الاختراع، وتأتى الدعوى القضائية بعد أشهر فقط من رفع بلاك الدعوى ضد فيس بوك، زاعمة أن شركة الإعلام الاجتماعى وشركتيها WhatsApp و Instagram انتهكت براءات اختراع تطبيقات الرسائل من BlackBerry.

ووفقا لتقرير من بلومبرج، فى الشكوى المقدمة فى محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية، يتهم فيس بوك بلاك بيرى بالتعدى على العديد من العمليات والتقنيات المحمية ببراءة اختراع حول الرسائل الصوتية، وكيف تقوم الأجهزة التابعة للشركة بتتبع وتحليل بيانات نظام تحديد المواقع العالمى، وفى المجموع، فيس بوك يطلب تعويضات غير محددة بسبب انتهاك ست براءات اختراع.

