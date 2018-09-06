أفكار لمشاريع منزلية بسيطة ومُربحة

اتجهت المرأة الليبية للعمل على المشاريع البيتية البسيطة نتيجة تردّي الأوضاع الاقتصادية من جهة، وصعوبة الحصول على السيولة المالية من المصارف من جهة أخرى، وهو ما دفعها للجوء إلى المشاريع التي تعود عليها بالمال من خلال الدفع النقدي.

وتلجأ المرأة لمثل هذه المشاريع كونها لا تتطلب بالضرورة خروجها من البيت، وترك أطفالها، وتكون أرباح هذه المشاريع متوسطة نسبياً.

وفيما يلي بعض الأفكار لمشاريع منزلية أصبحت تُلاقي رواجاً كبيراً بين النساء الليبيات بشكل خاص كونها تمس جزءاً من عاداتنا:

1-إعداد أنواع مختلفة من الطعام للأعراس والمناسبات الاجتماعية خاصة في فصل الصيف، مثل الأكلات الشعبية والمقبلات.

2-تغليف هدايا المناسبات، وهذه المشاريع تتميز بقلة تكلفة موادها الخام.

3-صناعة مختلف أنواع الزينة والتجهيزات الفنية لقاعات المناسبات الاجتماعية خاصة “الأعراس”.

4-صناعة الصابون المنزلي وبعض الخلطات التجميلية والزيوت الخاصة بالعناية بالشعر.

5-التسويق لبيع الملابس النسائية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وكسب الزبائن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية