اكتشف 5 معلومات عن الشاعرة التي ارتبطت بعضو في البرلمان الليبي

أعلنت مصادر ليبية أن الشاعرة ردينة الفيلالي قد عقدت قرانها الأسبوع الماضي على النائب عن دائرة سوق الجمعة بمجلس النواب لؤي الغاوي.

ولكن من هي الشاعرة رُدينة مُصطفى الفيلالي:

1) هي شاعرة ليبية من مواليد طرابلس في 26-09-1981 .

2) نالت إجازة في الأدب الإنجليزي وبكالوريوس في العلوم السياسية.

3) تنقلت من بلد إلى بلد مع والدها مصطفى الفيلالي الذي شغل مناصب دبلوماسية على مدى 53 عاما ً.

4) والدتها لمعان أحمد بن بيه ابنة الشيخ أحمد بن بيه من أصول موريتانية ، والذي عاش في ليبيا وأصبح أحد رموز الثورة الثقافية في مدينة طرابلس.

5) برزت بقصائدها العاطفية خلال العقد الأول من القرن الحالي واستضافها المذيع زاهي وهبي في برنامجه المعروف خليك بالبيت على قناة المستقبل آنذاك ،وقد صدر لها في 2006 ديوان « خطوات أنثى » و من قصائدها :

إلى من رأيت فيه

بعد الظلمة شمسي

إلى من هو

يومي وغدي وأمسي

إلى الذي حبّه غيّر

معالم حسي

أقولها لك

بهتافي .. بصمتي .. بهمسي

أحـبــــــك

فأنت أقرب إليّ

من نفسي

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” وسائد وشـراشيف ”

مـشغـول .؟!

وبأي شيءٍ مشغول

وعطرها يفوح منك كأريج الحقول

فاجأتك ام اني ابكرت الوصول

لتضع يدك على الباب وتمنعني الدخول

لملم كلماتك ايها العابث المسطول

فأحمرها في شفتيك على وجهك المبلول

وأزرار قميصك منزوعة وأنت , أنـت مشغول .!!

متسولة تلك التي معك ام بائعة جسد تجول

ام انك احضرتها من الطرقات لتثبت رجولة العجول

انا التي افنت العمر معك بكل الفصول

انا التي احبتك علمتك ماذا تقول

وجئت اليوم لتكذب علي وتمنعني الدخول

عد الى احضانها وأكمل المسرحية بكل الفضول

فمسرحية الخيانة أبطالها أناسٌ سُلبت منهم العقول

يمارسون الحب على الارصفة في الحانات بين السهول

لكنك اخترت مكاناً وفق للشريعة والأصول

حيث كنا سوياً وكنت في الحب خجول

والآن اراك اسداً تصول تجول وملامحك تدل فعلا أنك مشغول

العرق يتصبب منك كمحتضر ضعيف

وأنا أتساقط ألماً كورق الخريف

لما بعتني واشتريت الغرائز والتخاريف

لم خذلتني ؟! جمعتنا في هذا الموقف السخيف

الحب ايها الخائن طاهر شريف

وحبك , حبك حبك وسائد وشراشيف

قـصيدة / ردينة الفيلالـي .

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