تويتر يُطْلِق “خدمة الهدرزة”.. جزئياً

في محاولة من موقع الـ”280 حرفاً” لاقتفاء أثر “الإقبال العالمي الهائل” على تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تُتيح “إدراجات البث المباشر بالصوت”، فقد قرر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إتاحة إمكانية “التحدث بالصوت” عبر تغريدة بث مباشر، فيما بامكان متابعي “المُغرّد بالصوت” أن يتفاعلوا معه أثناء البث المباشر، علما أن “خدمة الهدرزة” ستكون متاحة على نظام تشغيل أجهزة “آيفون”، دون أن يُعْرف ما إذا كانت الخدمة الجديدة ستكون متاحة لاحقاً لانظام تشغيل “آندرويد”.

وسيظهر الملف الصوتي بعد انتهاء التسجيل ك”تغريدة” يمكن الرجوع إليها في أي وقت، حيث يمكن الاستدلال عليها عبر صورة البروفايل مع إشارة تغريدة صوتية، ويمكن الضغط عليها في أي وقت لتشغيلها، والاستماع إليها لمن لم يتابع التسجيل الصوتي المباشر، كما بإمكانه التعليق عليها في أي وقت.

وكان موقع “تويتر” قد طوّر في وقت لاحق العديد من خواص موقع التغريد الأول في العالم، إذ أضاف نحو 140 حرفاً أخرى إلى ال140 حرفاً التي ميزته منذ انطلاقه للمرة الأولى عام 2006، إذ احتاج الموقع نحو 14 عاماً ليُضيف عدد الأحرف الذي طالب به ملايين المستخدمين حول العالم، علما أن ال140 حرفاً الأولى شكّلت إعاقة كبيرة للمغردين الذين كانوا يريدون التعبير عن مواقفهم بعدد أكبر من الأحرف والكلمات، فيما كان يميل العديد من المستخدمين إلى تثبيت فكرة ال140 حرفا لأنها تُعوّد المغرد على “الاختصار” والتعبير عن نفسه أو موقفه بأقل عدد من الأحرف والكلمات.

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