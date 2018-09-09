ماذا تُخبئ لنا آبل في مؤتمرها المنتظر؟

تستعد شركة آبل يوم الأربعاء القادم الموافق 12 سبتمبر لمؤتمرها السنوي والمهم، وسط توقعات بالإعلان عن أجهزة جديدة وإطلاق أنظمة تشغيل جديدة.

وإليك أبرز توقعات مؤتمر آبل 2018:

من المتوقع حسب التسريبات الأخيرة أن تعلن آبل عن ثلاثة هواتف آيفون مختلفة من حيث المواصفات ومقاس الشاشة والسعر.

الهاتف الأول من المتوقع أن يكون “iPhone X‎” نسخة 2018 بشاشة 5.8 بوصة من نوع OLED ، وهو نفس مقاس شاشة آيفون إكس السابق.

الهاتف الثاني سيكون على الأغلب iPhone X Plus‎ وهو الأغلى بين الهواتف الثلاثة والأكبر من حيث الشاشة ذات المقاس 6.5 بوصة من نوعOLED، أما الهاتف الثالث يُعتقد أن يكون النسخة الأرخص من حيث السعر وشاشة 6.1 بوصة.

أحدث التسريبات تُظهر آيباد جديد تستعد آبل للإعلان عنه وظهر في الفيديو الجهاز بتصميم من الحافة إلى الحافة مع شاشة تحتل أغلب الواجهة ويدعم ميزة التعرف على الوجه لفتح قفل الشاشة، وشاشة بمقاس 10.5 بوصة مع أنباء عن إلغاء ميزة 3D Touch، وشاشة من نوع LCD.

من شبه المؤكد رؤية ساعة ذكية جديدة من ابل تحت اسم APPLE WATCH SERIES 4 .

وظهرت صورة مسربة أن الساعة ستكون بشاشة أكبر هذه المرة مع تصميم من الحافة إلى الحافة، وربما تكون مدعومةً مع نظام تشغيل مُحدّث.

قبل عام أعلنت آبل عن قطعة شحن لاسلكي، وطال انتظار إطلاقها في الأسواق، لذلك من المنتظر أن تحدد آبل في المؤتمر موعداً لإطلاقها في الأسواق، وهي قطعة تُدعى AirPower ، وتشحنُ ثلاثة أجهزة لاسلكيًا في وقت واحد.

وهناك أنباء عن نية الشركة الكشف عن شاحن بقدرة 18 واط بدلاً من الشاحن العادي 5 واط، ويُقلل الشاحن الجديد من وقت عملية الشحن بنسبة %50، والتقارير تتحدث أنه سيكون بمنفذ يو اس بي من نوع Cالحديث.

ينتظر عشاق آبل نسخة جديدة من سماعات AirPods اللاسلكية وأن هذه المرة ستدعم سيري بشكل أفضل، وسط شائعات عن إمكانية إضافة ميزة إلغاء ضوضاء متطورة.

من المنتظر أن تُطلق ابل النسخة الرسمية من أنظمة التشغيل iOS 12، ونظام التشغيل الجديد للماك، ونظام تشغيل جديد لساعتها الذكية، إضافة لتحديثات نظام التشغيل لجهاز آبلtv.

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