رائد فضاء يلتقط صورة للساحل الغربى للولايات المتحدة الأمريكية

قام رائد الفضاء الأوروبى “ألكسندر جيرست” بالتقاط صورة رائعة من كابينة المراقبة لمحطة الفضاء الدولية، حيث نشرها على حسابه الشخصى على الانستجرام تحت عنوان “كاليفورنيا تحلم” معلقاً أن هذا المدار هو أحد مداراته المفضلة ويظهر فيه الساحل الغربى للولايات المتحدة الأمريكية والذى تقع فيه ولاية كاليفورينا الأمريكية ، وأضاف : نحن نطير فى هذا المدار مرة كل يوم من ألاسكا وحتى جبال الأنديز.

جيرست هو واحد من ستة أشخاص يعملون على متن المختبر المدارى حالياً ، وتقوم المحطة يومياً بعمل 16 مدار على كوكب الأرض ، حيث يقوم ستة أشخاص يعيشون ويعملون على متن المحطة بإجراء علوم وأبحاث مهمة. لن تفيد أبحاثهم الحياة هنا على الأرض فحسب ، بل ستساعدنا على المغامرة في الفضاء أكثر من أى وقت مضى.

يذكر أن المحطة الفضائية الدولية (ISS) هي محطة فضاء تدور على ارتفاع 390 كيلومترا عن سطح كوكب الأرض وبسرعة 28 ألف كم فى الساعة ويتم الإشراف عليها بتعاون دولى. وهدفها تحضير الإنسان لتمضية أوقات طويلة فى الفضاء ، وإجراء التجارب خارج منطقة الجاذبية الأرضية .

