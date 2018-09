إنستجرام يضيف ميزة جديدة تسمح بالرد على تعليقات أصدقائك بالإيموجى

أطلقت منصة مشاركة الصور الاجتماعية إنستجرام ميزة جديدة للمستخدمين عبر تطبيقها على منصتى أندرويد وiOS، والتى تهدف لتسهيل عملية الردود وجعل الأمر أسرع من السابق، وذلك من خلال إضافتها شريط اختصارات للرموز التعبيرية “الإيموجى” عند الرغبة بكتابة رد، وذلك من خلال توفير أكثر الرموز المستخدمة فى الشريط.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى فإن الشريط الجديد سيظهر عند الضغط لكتابة الردود، إذ سيحمل جميع الرموز المهمة للمستخدم بحسب درجة استخدامها أثناء التعليقات بشكل عام، وقد بدأت هذه الميزة فى الانتشار بين كل المستخدمين منذ الأمس، لكن الشركة كانت تختبر هذه الميزة منذ مايو الماضى بشكل تجريبى.

ومع وصول الميزة الجديدة للمستخدمين فى كافة المناطق، فإن المستخدم يحتاج فقط لتثبيت آخر تحديث من التطبيق للحصول عليها إذا لم تصل إليه على هاتفه الذكى.

