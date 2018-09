المتوسط:

دخل تطبيق “كريم” لطلب سيارات الأجرة بالشرق الأوسط، الأحد، إلى سوق العمل في السودان، لينضم إلى العدد القليل من الشركات المنافسة، وأبرزها تطبيق “ترحال”.

ووظفت كريم، التي قالت إن خدماتها متاحة الآن في العاصمة الخرطوم، 10 سودانيين، وضمت مئات السائقين للتطبيق لبدء أنشطتها.

وتتوقع الشركة أن يرتفع عدد موظفيها في السودان إلى 30، وأن تعمل في مدينة أخرى على الأقل قبل نهاية العام.

وقال إبراهيم مناع، المدير العام للأسواق الناشئة في كريم، لـ”رويترز”: “هدفي تغطية أكبر عدد ممكن (من المدن) في العام أو العامين المقبلين”.

وأضاف، أن السودان قد يصبح من أكبر أسواق كريم من حيث عدد الرحلات، بسبب عدد السكان والطلب على خدمات النقل.

وستتنافس كريم مع عدد من تطبيقات طلب سيارات الأجرة المحلية مثل “ترحال”، إذ إن تطبيق “أوبر تكنولوجيز” لا يعمل في البلاد.

وتعد شركة تطبيق كريم، ومقرها دبي، المنافس الرئيسي لأوبر في الشرق الأوسط بمعظم المدن الكبرى بالمنطقة، مثل القاهرة والرياض.

The post تطبيق “كريم” ينافس “ترحال” في السودان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية