لعبة “فورت نايت” تُحقق شعبية كبيرة خلال الأسابيع الماضية

بلغ عدد مرات تحميل لعبة تسمى “فورت نايت” أكثر من 125 مليون مرة حول العالم، مما جعلها من أكثر الألعاب شعبية إلّا أنّها ما زالت غير متوفرة على “غوغل بلاي”، وبرغبة من الشركة المنتجة لها “Epic Games”، ومع ذلك تم تحميلها من نحو 15 مليون شخص بصيغة APK على أجهزة الأندرويد خلال الأسابيع القليلة المنصرمة.

يعود السبب الذي ترفض لأجله الشركة المنتجة عدم توفير اللعبة على “غوغل بلاي” إلى نسبة الأرباح التي تفرضها غوغل على التطبيقات المستفيدة من متجرها وتبلغ 30%!!

وأوضحت الشركة طبيعة مشكلة تهديدات الملفات الضارة، كون اللعبة لا توزع عبر “غوغل بلاي” وإنما توفرها بصيغة APK ، والتي تستغلها بعض المواقع غير المرخصة لتقديم اللعبة لأنظمة الأندرويد.

هذا وتسعى الشركة إلى وضع إجراءات باتجاه 47 موقعًا من هذا القبيل، حيث قالت أنّها “تعمل مع شركائها في مكافحة الاحتيال للقضاء على هذه المشكلة”.

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