اكتشف 5 معلومات عن المذيعة الليبية فدوى القلال

1) من بين الإعلاميات الليبيات اللواتي برزن خلال السنوات الماضية على شاشات التلفزيون فدوى القلال الصحفية وقارئة الأخبار على قناتي «العربية» و« العربية الحدث » من دبي.

2 ) ولدت فدوى القلال في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن أسرة تعود جذورها الى مدينة بنغازي ، شرقي البلاد.

3) عاشت فدوى التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والليبية في مصر حيث درست في الجامعة الأمريكية في القاهرة، تخصصّ علوم سياسية ، وبعد تخرّجها ، درست الإعلام وأخذت العديد من الدورات التدريبية لـ سنوات بهذا المجال.

4) عملت في قناة الآن من 2013 لعام 2014 قبل الانتقال عام 2016 للعمل في العربية.

5) في 2016 اهتمت بها وسائل الإعلام عندما راجت أخبار عبر « تويتر »عن علاقة عاطفية تجمعها بالفنان السوري تيم الحسن، فقد ربط ‘تويتر” إسم تيم حسن بالصحافية الليبية فدوى القلال، واعتبر البعض أنه تحرّش بها بعد تغريدة نشرتها على ‘تويتر” كتبت فيها ‘طول مانا ماشية في بيروت مستنية اخبط في تيمور تاج الدين، نفسي حد يقنعني انه كان مجرد مسلسل تشيللو”، فردّ عليها تيم قائلاً بتغريدة مماثلة ‘أهلا وسهلا خبطتي بتويتر تبعه مبدئيا شكرا” فعلقت متفاجئة ‘ده بجد هو؟”هذا الحوار المقتضب بين تيم وفدوى دفع الكثيرين إلى الاستنتاج إلى أنه يسعى إلى التعرف على الصحافية المعروفة بطريقةٍ غير مباشرة بعدما عبّرت عن إعجابها بالشخصية التي قدّمها في رمضان العام الفائت ‘تيمور تاج الدين” في مسلسل ‘تشيللو” مرجعين السبب إلى التشابه الكبير بينها وبين الممثلة نسرين طافش التي ارتبط بها بعلاقة علاقة غرامية سرية بحسب تصريحات زوجته الاولى ديما بياعة وقد تبين أن كل ذلك مجرد إشاعات بعد أن تزوج تيم الحسن بعد فترة قصيرة من المذيعة وفاء الكيلاني.



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