غوغل يساهم في توظيف الشباب العربي بـ«خاصية جديدة»

أطلق عملاق محركات البحث “غوغل” خدمة جديدة على موقعه وتطبيقه، تساعد الشباب العربي في البحث مباشرة عن قوائم الوظائف في عدد من بوابات التوظيف المحلية والإقليمية.

وأشار غوغل إلى أن المستخدمين في 15 دولة بالشرق الأوسط سيجدون نتائج جديدة بشأن الوظائف في الصفحة الرئيسية بمحرك البحث، بعد إدخال سؤال من قبيل “وظائف التسويق في الرياض”.

وقال إن النتائج ستشمل تفاصيل مثل الرواتب المتوقعة، وآراء وتصنيفات عن معلن الوظيفة، وسبل عدة للتقديم للوظيفة.

وإلى جانب ذلك، سيوفر عملاق محركات البحث فلترا يساعد المستخدمين على اختيار الوظائف، التي توافق مكان وجودهم.

وخلال الخدمة الجديدة، يمكن للباحثين عن الوظائف الاشتراك في التنبيهات عبر البريد الإلكتروني، لإشعارهم بالفرص الجديدة متى أعلن عنها.

واشتركت غوغل مع 11 بوابة توظيف محلية وإقليمية في الشرق الأوسط من أجل إطلاق خدمتها الجديدة، وتغطي جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال مدير التسويق الإقليمي في غوغل، طارق عبدالله: “ربط الأشخاص بفرص العمل التي تناسب مهاراتهم واهتماماتهم، يعد امتدادا لرسالة غوغل في تنظيم معلومات العالم وجعلها في متناول الجميع”.

