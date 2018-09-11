مصلحة آثار المؤقتة تستثمر القصر الإيطالي في جالو

أخبار ليبيا24- خاص

وقعت مصلحة الآثار بالحكومة الليبية المؤقتة عن طريق مكتبها في الواحات وبلدية جالو عقد استثمار للقصر الإيطالي القديم الذي يرجع تاريخه إلى فترة الاستعمار الإيطالي في مدينة جالو.

وقال مدير مكتب الآثار في الواحات ميلود بترون إن الاتفاق على الاستثمار جاء وفق ضوابط ولوائح جرى الاتفاق عليها أهمها ترميم المبنى بالكامل والحفاظ على شكله دون المساس به أو تحويره.

وأشار بترون إلى أن القصر يقع وسط مدينة جالو ومع هذا الاستثمار نتطلع إلى تنشيط السياحة في بلديات الواحات والتي تشهد وضعاً أمنياً مستقراً ،وتحتوي على العديد من الأماكن التي تحتاج إلى اهتمام و عناية من الجهات ذات الاختصاص.

يذكر أن القصر الايطالي يعاني من تصدعات و إهمال كبير في بنيته التحتية تسببت في انهيار بعض من أجزائه ، وفي السور الخلفي للقصر.

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