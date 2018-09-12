قريباً مهرجان الخريف في هون

حددت اللجنة الأهلية لمهرجان الخريف السياحي الدولي بمدينة هون يوم 19 أكتوبر 2018 كموعد لحفل افتتاح الدورة 22 من المهرجان الذي انطلق في خريف 1996 وتوالت دوراته السنوية بدون انقطاع بمشاركة الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية في المدينة ومساهمات من الكثير من المدن الليبية كمهرجان للفرح والابتهاج وإحياء الموروث الليبي.

أكد خريف هون على مدار سنواته التي تجاوزت العشرين على تمسكه بمفرداته وتجديدها كل موسم، من الفنون الشعبية وعروض الأزياء والمقتنيات القديمة والألعاب الشعبية واهازيج الأطفال وت جسيد الحياة اليومية للأجداد في كل نواحي الحياة من عيش وأشغال وزراعة وصناعة تقليدية وتجارة وتعليم .

كما واصل المهرجان إفساح المجال للجديد بمساحة للفنون الحديثة من فن تشكيلي “رسم – نحت – تصوير فوتوغرافي ” وموسيقي ومسرح وسينما ، إضافةً لعروض الفروسية الشعبية ووسائل النقل التقليدي وتخصيص أمسيات للشعر العربي والقصة القصيرة وأجناس الأدب الأخرى وزيارات لمدينة هون القديمة والتكوين التاريخي الثاني مدينة هون الحويلة التي غمرتها رمال الصحراء قبل أكثر من 150 عاماً .

وحددت إدارة الدورة 22 منتزه الفوارة السياحي لاحتضان حفل الافتتاح والعديد من مفردات المهرجان الذي سيتواصل على مدار 4 أيام ، كما بدأت لجنة التجهيز بوضع أولى اللمسات لخلفية مسرح حفل الافتتاح التي تأخذ للعام الثالث على التوالي ملامح من معمار مدينة هون القديمة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية