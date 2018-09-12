غوغل تُساعد الباحثين عن العمل

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق ميزة بحث جديدة على موقعها وتطبيقها تسمح للأشخاص بالبحث مباشرة عن قوائم الوظائف المطلوبة محليا وإقليميا.

وسيجد المستخدمون في 15 دولة في الشرق الأوسط سلسلة من النتائج عبر موقع غوغل على صفحة النتائج الرئيسية بعد إدخال استعلام متعلق بالوظيفة (مثال: “وظائف التسويق في الرياض”) التي تلبي احتياجاتهم الفريدة.

وستتضمن النتائج تفاصيل تحت كل منصب وظيفي مثل معلومات الراتب ومراجعات وتقييمات صاحب العمل بالإضافة إلى خيارات مختلفة للتقدم لوظيفة أو استخدام مرشح الموقع لرؤية الوظائف في المناطق الملائمة للمستخدم.

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