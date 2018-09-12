منوعات

غوغل تُساعد الباحثين عن العمل

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق ميزة بحث جديدة على موقعها وتطبيقها تسمح للأشخاص بالبحث مباشرة عن قوائم الوظائف المطلوبة محليا وإقليميا.

وسيجد المستخدمون في 15 دولة في الشرق الأوسط سلسلة من النتائج عبر موقع غوغل على صفحة النتائج الرئيسية بعد إدخال استعلام متعلق بالوظيفة (مثال: “وظائف التسويق في الرياض”) التي تلبي احتياجاتهم الفريدة.

وستتضمن النتائج تفاصيل تحت كل منصب وظيفي مثل معلومات الراتب ومراجعات وتقييمات صاحب العمل بالإضافة إلى خيارات مختلفة للتقدم لوظيفة أو استخدام مرشح الموقع لرؤية الوظائف في المناطق الملائمة للمستخدم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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