مُشكلة عاطفية تُشعل النيران بمستودع “أمازون”

بعد ما رفض مسوؤله أن يعطيه إجازة لبضع ساعات لحل مشاكله العاطفية، الأمر الذي أثار غضبه، فأقدم إدريس علي أحد العاملين بمستودع أمازون في المملكة المتحدة على إشعال النيران في المستودع بواسطة “ولاعة” ما أدى إلى حرق المستودع بالكامل.

وتم إخراج نحو 1200 موظف من المستودع الذي تبلغ مساحته 700 ألف قدم مربع، وأسفر عن خسائر مالية تُقدر بـ 8 ملايين جنيه إسترليني بالإضافة إلى تكاليف التنظيف والتصليح التي بلغت 745 ألف جنيه إسترليني.

واعترف المتهم للمحكمة قائلا إنه أشعل النار بسبب إهانة المسؤول وعدم احترامه له ورفضه لإعطائه إجازة لحل مشاكله العاطفية.

وحكمت المحكمة عليه بسجن 4 أعوام بتهمة الحرق عمدا وتعريض حياة الآخرين للخطر.

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