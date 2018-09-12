أبل تُطلق مفاجآتها.. أجهزة مذهلة وأسعار صادمة

أعلنت شركة “أبل”، في مؤتمرها السنوي الذي انتظره الكثيرون حول العالم، أنها تقترب من بيع ملياري جهاز آيفون حول العالم منذ تأسيسها.

وأطلقت الشركة في المؤتمر الذي عقدته، الأربعاء، في قاعة ستيف جوبز مؤسس آبل الراحل، ساعتها الذكية Apple Watch Series 4 بتصميم جديد وسرعة أكثر مرتين من سابقتها.

وجاءت الساعة بشاشة أكبر من الإصدارات السابقة، وتأتي بحجمين مختلفين، وأضافت هذه السنة العديد من الميزات، إذ تحتوي الساعة على مستشعر يمكنه تعقب المستخدم أثناء تعرضه لحادث انزلاق مثلا، لتقوم آليا بالاتصال بالطوارئ أو في جهة اتصال محددة.

وأضافت أبل أيضا ميزات لتتبع دقات القلب، وكانت المفاجأة بوضع ميزة ECG لقياس حركة القلب، الأمر الذي يمكن المستخدم من معرفة وضعه الصحي.

وأعلنت الشركة أيضا عن آيفون XS وXS MAX، بمعالج A12 ومعيار مقاومة للمياه IP68 ، وتقنية التعرف على الوجه FACE ID ، وشاشة نوع OLED تدعم HDR10 وتقنية دولبي فيجن.

وكشفت الشركة أن الهاتف الأول XS MAX سيباع بسعر 1,099 دولار، فيما سيكون سعر الثاني XS 999 دولار.

ومن أبرز الصفات في الجهاز، الكاميرا الخلفية المزدوجة بدقة 12 ميجا بكسل وبمستشعر أسرع للكاميرا ومعالجة صور بدقة عالية، كما زوّد الجهاز بمساحة 512 جيجا .

وكانت المفاجأة الأبرز هاتف ايفون XR الأقل سعرا بين كل الهواتف التي تم الإعلان عنها، والذي يأتي بـ6 ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر والأصفر والمرجاني والازرق.

وزوّد الهاتف الذي سيباع بمبلغ 749 دولارا، بشاشة نوع LCD بحجم 6.1، ونفس تقينات هواتف XS.

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