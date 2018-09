تعرف على سعر ومواصفات آيفون الجديدة “XR وXS وXS Max”

المتوسط:

كشفت شركة آبل مساء الأربعاء عن سلسلة هواتفها الجديدة iPhone Xs وiPhone Xs Max، بالإضافة إلى هاتف آيفون XR.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك “نحن نهدف إلى وضع العميل في مركز كل ما نقوم به، ولهذا السبب فإن نظام آي أو إس يعتبر الأكثر خصوصية”.

وأشار إلى أن متاجر آبل يزورها سنويا أكثر من 500 مليون زائر، مضيفا أن ساعة آبل احتلت الرقم 1 في حجم المبيعات.

وتم ‏الإعلان عن الايفون الجديد والذي يأتي بحجمين، و3 ألوان ومضاد للماء حتى عمق 30 مترا.

آيفون XS وXS Max

يحتل آيفون X المركز الأول عالميا وبنسبة رضا من قبل العملاء 98%.

آيفون Xs يحمل لون ذهبي جديد ويأتي باللون الفضي و الرمادي.

تحسين بصمة الوجه مع وجود معالج جديد وسريع في الايفون Xs

تم تحسين الصوت في الآيفون الجديد.

الآيفون الجديد سياتي بثلاثة ألوان.

يتوفر الجهازان بشاشات Super Retina مع تصميم OLED مُخصص بمقاسي 5.8 إنش و6.5 إنش،1 وهي تدعم Dolby Vision وHDR10 وتتمتع بنظام إدارة ألوان على مستوى نظام iOS بالكامل يقدم أفضل دقة ألوان في المجال.

يتميز نظام الكاميرا 12MP المزدوجة بتثبيت بصري مزدوج للصور مع تكبير/تصغير بصري 2x، بينما يشمل مستشعراً جديداً بضعف السرعة.

أجهزة iPhone Xs بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

سيتمتع نظام سيري بمزايا واختصارات ستتوفر مع نظام ios 12.

سيكون الهاتف الجديد ضد الماء والسوائل والعصائر.

خاصية “الواقع المعزز” متوفرة في الآيفون الجديد.

الآيفون الحالي بمعالج A11 يستطيع عمل 600 مليار عملية في الثانية، فيما آيفون XS يستطيع عمل 5 تيرليون عملية في الثانية

ميزة جديدة ضمن الكاميرا تسمى Smart HDR تحل محل ميزة HDR.

عمد Smart HDR لالتقاط المزيد من الإطارات الإضافية والتي تتضمن تفاصيل إضافية للضوء والظل.

أصبح حساس الكاميرا أسرع ، كما أن تسجيل الصوت لمقاطع الفيديو أصبح بجودة عالية.

هاتف آيفون XS قادر على الصمود أكثر من هاتف آيفون X بنحو 30 دقيقة

هاتف آيفون XS Max يمكنه الاستمرار لمدة أطول تصل إلى 90 دقيقة بالمقارنة مع آيفون X

آيفون Xs max سيكون له نسخة خاصة بالصين تدعم شريحتين.

آيفون Xs max يتمتع بفعالية أكبر للبطارية تدوم ساعة ونصف أكثر من آيفون X.

الآيفون الجديد يحتوي على شريحتين اتصال، واحدة مدمجة والأخرى يمكنك إضافتها.

تتضمن هواتف iPhone XS و iPhone XS Max غير الصينية دعم لشريحة اتصال واحدة وشريحة اتصال إلكترونية eSIM.

آيفون XR

يأتي iPhone XR مزوداً بشريحة A12 Bionic مع الجيل الجديد من المحرك العصبي Neural Engine، ونظام كاميرا TrueDepth، وFace ID، ونظام كاميرا متطور يتيح لك التقاط صور بورتريه مذهلة باستخدام عدسة واحدة في الكاميرا.

سيتوفر iPhone XR للطلب المسبق يوم الجمعة 19 أكتوبر على أن يتوفر بالمتاجر ابتداءً من الجمعة 26 أكتوبر.

هاتف آيفون Xr يحمل شاشة تعمل جودة LCD وبمقاس 6.1 .

يتمتع بسعر أرخص.

يتمتع بكاميرا واحدة.

يتميز iPhone XR بعدسة 12 ميجابكسل واسعة الزاوية وفتحة عدسة ƒ/1.8 مع مستشعر جديد كلياً

ويتمتع الهاتف ببطارية تدوم طوال اليوم، ويأتي بستة ألوان.

يستخدم iPhone XR شبكة 4G LTE المطورة لسرعات التنزيل السريعة4 ويقدم شرائح SIM المزدوجة من خلال استخدام شريحة Nano-SIM وشريحة eSIM الرقمية.

ساعة آبل الجديدة

وتعتبر ساعة أبل أكبر بنسبة 30%، وتستفيد ثيمات الساعة الجديدة تستفيد من الشاشة الكبيرة وتعرض الثيمات بشكل أجمل.

بعد السقوط يمكن للساعة من الاتصال لطلب المساعدة بشكل تلقائي.

يمكنها التعرف و التنبوء بالسقوط خلال الرياضة.

تحتوي ساعة آبل على شريحة S4 ثنائية النواة العاملة بتقنية 64، والتي تقدم بحسب أداء معالجة أقوى مرتين بالمقارنة مع الشريحة السابقة.

بطارية Apple Watch Series 4 تدوم ليوم كامل في ساعة أبل الجديدة.

القيام بعمل التخطيط الكهربائي لنبضات القلب مع حفظ نتائج التخطيط وعرضها على الطبيب الخاص بك.

يمكن الحصول على صور بيانية كهربائية للقلب (ECG) من خلال ساعة أبل.

‏ستتوفر الساعة في السعودية يوم 21 من الشهر الحالي، وسيكون سعرها 399 دولار.

تتوفر الساعة الداعمة لنظام تحديد المواقع العالمي بـ26 سوق عند الإطلاق، بينما تتوفر الساعة الداعمة لميزة الاتصال بنحو 16 سوق.

الأسعار

سعر آيفون XR 749 دولارا.

سعر آيفون X يبدأ من 999 دولارا.

سعر آيفون X max يبدأ من 1099 دولارا.

The post تعرف على سعر ومواصفات آيفون الجديدة “XR وXS وXS Max” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية