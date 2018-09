“نينتندو” تتيح خدمة اللعب عبر الانترنت لمستخدمي سويتش

المتوسط:

أعلنت شركة نينتندو اليابانية عن خدمتها الجديدة على جهاز سويتش “Nintendo Switch Online” والتي تتيح إمكانية اللعب عبر الشبكة للعديد من الألعاب التنافسية، كما هو الحال مع سوني وخدمة PlayStation Network أو مايكروسوفت مع خدمة Xbox Live.

حيث أن هناك العديد من الألعاب التي تحتوي على مراحل تُلعب عبر الشبكة فقط ولا تتوفر جميع مزاياها ضمن الألعاب على الجهاز، وهو ما يجعل الشركة تطور ألعابًا وخدمة إضافية للعب عبر الشبكة. وسيكون المستخدم قادرًا على لعب ألعاب تنافسية مثل Splatoon 2، ARMS، Mario Kart 8 Deluxe، Mario Tennis Aces، and Sushi Striker.

هذه الخدمة ستكون متاحة ابتداءً من 18 سبتمبر الحالي، وسيحصل مشتركيها على أسبوع مجاني لتجربتها قبل تفعيل الاشتراك.

