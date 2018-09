“آبل” تصدر ساعتها الذكية بمميزات صحية

المتوسط:

طرحت شركة أبل الأميركية، اليوم الأربعاء، ساعتها الجديدة “ووتش 4″، التي جاءت بتصميم مبتكر وإضافات وتحسينات مميزة.

وزوّدت الساعة بشاشة عرض أكبر بنسبة 30 في المئة من النموذج السابق، مع بقائها أنحف منها.

وتدعم الساعة معالجا قويا 64 ثنائي النواة، كما أنها تدمج شريحة ذكية بمقدورها توقع سقوط مستخدمها، وإجراء مكالمة لرقم الطوارئ في مثل هذه الحالة.

وإلى جانب ذلك تقيس الساعة معدل ضربات القلب، وتوفر معلومات عن النظام الغذائي الخاص بمستخدمها.

وقال جيف وليامز، مدير العمليات في أبل، خلال مؤتمر بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، إن هذه الساعة تلقت “ترخيصا” من “إدارة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة”.

وأضاف أن الساعة ستكون متوفرة باللون الذهبي المقاوم للصدأ، وستقدم معلومات بخصوص إيقاع ضربات القلب وتخطيطه، مشيرا إلى أن هذه الخاصية ستكون متاحة للعملاء في أميركا خلال وقت لاحق من العام الحالي.

وستتوفر الساعة للطلب ابتداء من 14 سبتمبر على أن تبدأ عملية التسليم في الـ21 من الشهر ذاته.

وقالت رويترز إن أبل أكدت التقارير التي كانت تفيد بأن الشركة ستجري تغييرات طفيفة فقط على “الموديلات” الحالية في الساعة والهواتف الجديدة.

وأكدت أن ما يميز الساعة الجديدة هو أنها “صحية”، حيث ستكون قادرة على إنذار مستخدمها في حال لاحظت نبضات غير عادية لقلبه.

