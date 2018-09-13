“المرض الخبيث” يزداد توحشا

أعلنت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية في تقرير مفصّل عن أرقام صادمة لانتشار “المرض الخبيث” الذي من المتوقع أن يحصد أرواح 9.6 مليون شخص في عام 2018 فقط.

وبحسب التقرير، فإن واحدا من كل ثمانية رجال مصابين سوف يودّع الحياة، في الوقت الذي ستموت واحدة من بين إحدى عشرة امرأة أخرى مصابة بالسرطان، في أرقام تعبر عن توحش المرض الذي لا علاج له حتى الآن

الوكالة أعلنت أن حالات الإصابة بالسرطان في العالم سترتفع بنحو 18.1 مليون حالة هذا العام، سيكون من بينها عدد من الحالات الجديدة والانتشار والوفيات، وهو ما يرجع إلى عدة عوامل منها التطور الاجتماعي والاقتصادي وتزايد عدد السكان والشيخوخة

سرطان الرئة يتصدر قائمة الوفيات على مستوى العالم، ويليه مباشرة سرطان الثدي، إذ من المتوقع أن يتم تشخيص 2.1 مليون حالة إصابة جديدة بكل من النوعين من السرطان هذا العام، بينما أتى سرطان القولون كثالث أكثر الأنواع تشخيصا بما يقدر بحوالي 1.8 مليون حالة جديدة في 2018، يليه سرطان البروستاتا ثم سرطان المعدة

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