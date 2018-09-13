مؤتمر آبل 2018.. أحدث الهواتف وأسعارها

أطلقت شركة آبل الأميركية مجموعة جديدة من هواتفها الذكية في مؤتمرها السنوي بولاية كاليفورنيا، ومن أبرز المنتجات التي عرضت جهاز آيفون “إكس.أس” بنسختيه الذهبي والماكس، وكذلك الجيل الرابع من ساعة آبل التي تميزت بتكنولوجيا صحية جديدة وشاشة أكبر.

آيفون “أكس أس ماكس”:

– أكبر هاتف من مجموعة آيفون تم إنتاجه لحد الآن بحجم 6.5 إنش.

– يعمل بمعالج “12 أي” وتقنية التعرف على الوجه، وقد اجتاز معايير التحمل العالمية، وهو يشترك بهذه المواصفات مع “آيفون إكس” الأصغر حجما.

– كما أنه يشترك مع “إكس أس” بشاشة تعمل بتقنية “أوليد” التي تدعم “إتش.دي.آر10” وتقنية دولبي فيجن.

آيفون “إكس أس” الذهبي

– يأتي الجهاز الجديد باللون الذهبي لأول مرة في نسخ آيفون الجديدة بالإضافة إلى الأسود والفضي.

– يتكون الهاتف من هيكل معدني وزجاجي، وهو ما يمنحه صلابة وجاذبية.

– يعمل بشاشة أوليد قياس 5.8 إنش وبدقة تصل 1125*2436 وبحساسية 120 غيغاهيرتز مع تقنية إتش.دي.آر10 ودولبي فيجن وكذلك تقنية التصوير العميق.

– في ما يتعلق بالكاميرا الأمامية فقد تم تطوير خاصية التعرف على الوجه لتعمل بسرعة أكبر من سابقاتها، أما كاميراتها الخلفية فمزودة بمستشعر أسرع وبدقة 12 ميغا يقوم بمعالجة الصور بدقة عالية وتسجيل صوت بوضوح عال.

– “إكس أس” الجديد مزود بمعالج مركزي “12 أي” بيونيك سداسي النواة، وبه ذاكرة عشوائية بسعة 4 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 512 غيغابايت.

– عمر البطارية أطول من آيفون إكس السابق بنصف ساعة.

– يملك ذاكرة عشوائية 4 غيغابايت وسعات تخزينية 64 و256 و512 غيغابايت، بجانب دعمه لنظام الشريحتين للنسخ المطروحة في الصين، ودعم نظام الشريحة الإلكترونية في بلدان مثل الولايات المتحدة.

– الكاميرا الأمامية تدعم تقنية التعرف على الوجه بوضوح 1080، وقدرة على تصوير 60 إطارا في الثانية، بينما الكاميرا الخلفية تأتي مزدوجة بعدسة بدقة 12 ميغا بكسل بفتحة غالق “f/1.8″ و”f/2.4” لكل منها، وقدرة على التقاط الصور بشكل أفضل من الجيل السابق، وقدرة على تصوير فيديوهات بجودة 4 كي.

– يبلغ سعر “إكس أس ماكس” 1099 دولارا، بينما يصل سعر “إكس أس” 999 دولارا، وكلاهما سيتوفران في السوق بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول الجاري.

آيفون “إكس أس آر”:

– يأتي بمزايا أقل من “إكس أس” مع شاشة أل.سي.دي وبقياس 6.1 إنش وبدقة 1792×828 بكسل.

– يعمل بمعالج آبل A12 مع ذاكرة عشوائية 3 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية 64 أو 128 أو 256 غيغابايت.

– يتميز بهيكل من الألمنيوم وطبقة زجاج حماية بالخلف، ويأتي بعدة ألوان هي الأبيض والأسود والأصفر والمرجاني والأزرق والأحمر.

– سعر الجهاز 749 دولارا وسيتوفر يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل للطلب المسبق.

ساعة آبل:

– تتميز بتصميم جديد وحجم أكبر، حيث تأتي بقياسات 40 و44 ملم بدلًا من الأحجام السابقة 38 و42 ملم، أي بنسبة تزيد 32 و35% عن النسخ السابقة.

– بفضل الحجم الكبير للساعة، ستعرض التطبيقات بشكل أفضل.

– الجانب الخلفي للساعة مصنوع من السيراميك ويجمع بين السيراميك الأسود والكريستال الياقوتي مع واجهة من زجاج الحماية.

– تعمل ببطارية تكفي ليوم كامل وتعمل بنظام تحديد المواقع، وهناك نسخة منها تحوي شريحة هاتف.

– تعمل بنظام “أو.أس” الجديد وبمعالج ثنائي النوى بتقنية 64 بت، وبسرعة أعلى من الجيل السابق بمقدار مرتين. كما تحتوي على ميكروفون أفضل من السابق.

– تعمل على تعقب النشاط الجسدي والرياضي وتخزينه ومشاركته مع طبيبك الخاص.

– تحتوي على مستشعر أفضل لقياس نبضات القلب، ويمكنها عمل تخطيط كهربائي للقلب عبر وضع الأصبع على تاج الساعة.

– تحتوي على نظام إنقاذ خاص يطلق نداء استغاثة في حالات الطوارئ، ويمكنها الاتصال تلقائيا في حالة تعرض صاحبها لحادث أو انزلاق عن طريق خاصية بلوتوث 5.0 ونظام تحديد المواقع.

– ستكون متاحة بدءًا من يوم 14 سبتمبر/أيلول الجاري في 26 دولة وبسعر 399 دولارا للنسخة العادية، و499 دولارا للنسخة التي تدعم الاتصال الخلوي.

أنظمة التشغيل

قالت آبل إن أنظمة التشغيل الرئيسية ستتوفر في وقت قريب جدًا في نسخها النهائية، حيث إن نسخة “آي.أو.أس12” ستكون متوفرة يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري لهواتف الآيفون وأجهزة الآيباد، بينما سيكون نظام تشغيل “ماك موهافي” متاحا لأجهزة الحاسوب الخاصة بالشركة يوم 24 من الشهر نفسه، وكذلك الحال مع نظام التلفزيونات الذكية الخاصة بالشركة.

المصدر : الجزيرة نت

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