الجواز السنغافوري الأقوى عالمياً

حافظت سنغافورة على مركزها الأول بمؤشر قائمة أقوى جوازات السفر العالمية ، بحسب مؤشر “باسبورت إندكس” ، بدخوله 166 دولة بدون تأشيرة.

ويعتمد مؤشر “باسبورت إندكس” على عدد الدول، التي يمكن أن يدخلها حامل جواز السفر بدون الحصول على تأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول.

وحلت سنغافورة في المركز الأول، بجواز سفر يتيح زيارة 166 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، بينما تقاسمت ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة المركز الثاني.

وتقاسمت إيطاليا وفرنسا وإسبانيا واليونان والبرتغال واليابان وأيرلندا وكندا المركز الثالث، بينما تشاركت كل من سويسرا وبلجيكا والنمسا وهنغاريا والمملكة المتحدة المرتبة الرابعة.

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