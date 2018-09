بـ”الدرع الحرارية”.. “ناسا” تستعد لإرسال الإنسان للمريخ

اختبرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، مؤخرا، درعا حرارية جديدة تشبه المظلة قد تساعد الإنسان في الهبوط على كوكب المريخ.

وقال كبير الباحثين بالمشروع الجديد، براندون سميث، إن التقنية الجديدة مصممة لتوضع كمظلة مطوية داخل صواريخ أصغر حجما بحيث تفتح في الفضاء لحماية حمولات أكبر حجما عند دخولها المجال الجوي للكوكب، لافتا إلى أن شكل الدرع الجديدة يسمح لها بحماية أحجام أكبر من الدروع الحرارية الحالية.

وأضاف: “على النطاقات الأوسع، يمكن استخدامها لشيء مثل مهام استكشاف البشر للمريخ أو الهبوط المحتمل لحمولات بشرية على الكوكب”.

