علماء يكتشفون الجين المسبب لسرطان الدم

اكتشف باحثون صينيون وأمريكيون جينا يلعب دورا رئيسيا في الإصابة بسرطان الدم.

وتمثل أعراض متلازمة خلل التنسج النقوي مجموعة من السرطانات التي لا تنضج فيها خلايا الدم غير الناضجة في نخاع العظام، ومن ثم لا تصبح خلايا دم صحية.

ويواجه حوالي 30 في المائة من مرضى متلازمة خلل التنسج النقوي إمكانية الإصابة بسرطان الدم. وبينما ليس هناك علاج، فإن عدد حالات الإصابة بهذا المرض تزداد مع شيخوخة السكان في أنحاء العالم.

ويعتقد أن الأعراض تنتج عن طفرات جينية في الخلايا الجذعية المنتجة للدم في نخاع العظام. وقد كشفت دراسات سابقة قرابة 40 إلى 60 طفرة جينية في مرضى متلازمة خلل التنسج النقوي، غير أن آلية عمل هذه الطفرات الجينية ودورها في الإصابة بمتلازمة خلل التنسج النقوي لايزال غامضا.

وحدد فريق بحثي، بقيادة خبراء من معهد علم الدم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية وقسم الأطفال في سينسيناتي لعلم أمراض الدم والسرطان البيولوجي التجريبي، حدد عنصر الاستنساخ إتش آي أف1 أيه ، المشفر بجين إتش آي أف1 أيه في خلايا المريض، ويقدر على تنظيم وظائف الخلايا الجذعية لصنع خلايا الدم في نخاع العظام .

وفي تجارب أجريت على فئران، قام الباحثون بإزالة أو تثبيط الجين إتش آي أف1 أيه، واكتشفوا أن جميع الفئران المصابة بأعراض خلل التنسج النقوي قد بقيت على قيد الحياة لفترة أطول كما أن ظروفهم الصحية تحسنت بشكل ملحوظ، ما أكد دور هذا الجين في الإصابة بمتلازمة خلل التنسج النقوي.

