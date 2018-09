تعرف على سعر وموعد طرح هواتف “أبل” الجديدة

من المرتقب أن تبدأ شركة آبل في توفير هواتف آيفون الجديدة في 14 سبتمبر من الشهر الجاري، فيما ستصل مجموعة أخرى من الدول في 21 سبتمبر، بالإضافة إلى موعد آخر لهواتف XR.

وبحسب ما أعلنته آبل سيتوفر iPhone Xs وiPhone Xs Max بموديلات سعة 64GB و256GB و512GB بالألوان الرمادي الفلكي، والفضي، واللون الذهبي الجديد، بسعر ألف دولار.

وسيكون بإمكان العملاء طلب iPhone Xs وiPhone Xs Max مسبقاً بدءاً من يوم الجمعة، 14 سبتمبر، وسيبدأ توفر الأجهزة يوم الجمعة، 21 سبتمبر في أكثر من 30 بلداً.

