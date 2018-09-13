جديد آبل.. إليك مواصفات وسعر آيفون XS وآيفون ماكس

أعلنت شركة آبل، مساء الأربعاء، عن هاتفها الجديد من سلسلة X بنسختين جديدتين متشابهتين في أغلب المواصفات.

وقدّم الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك إلى الحضور في مسرح ستيف جوبس الجديد هاتف آيفون XS وهاتف XS Max.

يأتي الهاتفان بنفس تصميم النسخة السابقة آيفون X ، وجاءا بإطارٍ معدني مع واجهة وخلفية مغطاة بالزجاج من نوع سافير جلاس ووصفته آبل بأنه أقوى زجاج مخصص للهواتف الذكية.

ويأتي الهاتف بمعيارية IP68 لمقاومة الماء والغبار وهي نفسها المتواجدة في جالكسي نوت 9 من سامسونج.

جاءت شاشة هاتف آيفون XS بمقاس 5.8 بوصة بدقة 2436 في 1125 بكسل بينما جاءت شاشة نسخة ماكس بمقاس 6.5 بوصة بدقة 2688 في 1242، و تدعم الشاشة في النسختين تقنية ال 3D Touch وتقنية HDR.

وأرفقت آبل معالجاً جديداً في الهاتفيْن وهو A12 Bionic بتقنية تصنيع 7 نانومتر , وهو سداسي النواة، وادّعت الشركة أنه أسرع في الأداء من الهاتف السابق.

سيتوفر الهاتف بثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية وهي 64 و 256 و 512 جيجابايت .

وجعلت آبل من هاتف ايفون XS أول هواتفها التي تدعم إضافة شريحتي اتصال، لكن ليس بالطريقة التقليدية، بل ستكون الشريحة الاولى شريحة تقليدية عادية بينما الشريحة الثانية الكترونية افتراضية eSIM، لكنها تحتاج مشغل اتصالات يدعمها وهذا لا يتوفر في الشرق الأوسط.

وجاءت الكاميرا في الهاتفين بنفس المواصفات، فالكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل لكلا العدستين الاولى بعدسة ذات زاوية رؤية واسعة مع فتحة مقاس 1.8 و تركيز تلقائي، العدسة الثانية بتقنية تيلي فوتو مع فتحة مقاس 2.4.

و يوفر الهاتف تصوير الفيديو بدقة 4k بسرعة تصل الى 60 إطار في الثانية مع امكانية تصوير فيديو بسرعة 240 إطار في الثانية بدقة HD مع امكانية التقاط صور بدقة 8 ميجابكسل اثناء تصوير الفيديو.

الكاميرا الامامية تاتي بدقة 7 ميجابكسل بفتحة عدسة مقاس 2.2 و يمكنها تصوير فيديو بدقة FHD بسرعة 30 إطار في الثانية.

قالت الشركة إن بطارية آيفون XS ستكون أطول عُمراً بنصف ساعة من آيفون X، ونسخة ماكس أكثر بساعة.

ألوان الهاتف المتوفرة هي الفضي و الذهبي و الرمادي.

ويبدأ سعر آيفون XS من ألف دولار لنسخة 64 غيغابايت، ويبدأ من 1100 دولار لايفون ماكس نسخة 64 غيغابايت.

ويبدأ الطلب المسبق يوم 14 سبتمبر، ويتوفر بالبلاد العربية يوم 28 سبتمبر.

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