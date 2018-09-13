كيكة طبقات القرفة.. الشهية والمفيدة

تعد القرفة من التوابل متعددة الاستعمالات حيث تدخل في إعداد مُختلف أنواع الأكلات منها “المالحة والحلوة” و تمتاز برائحتها المُميزة.

وفوائد القرفة كثيرة أهمها منع انتشار الخلايا السرطانية وتنظيم مستوى السكر في الدم وتقليل الكوليسترول والتحسين من عملية الهضم وتقوية مناعة الجسم وتنشيط العقل وتحسين الذاكرة.

نقدم لكي كيكة طبقات القرفة اللذيذة و الخفيفة وسهلة تحضير و المليئة بالفوائد

المكونات:

-5 بيضات

-كوب سكر

-كوب زيت نباتي

-2كوب دقيق

-كوب لبن زبادي

-ملعقة صغيرة فانيلا سائلة

-2ملاعق صغيرة بيكنغ باودر

-قرفة مطحونة

طريقة التحضير:

-في صحن عميق نضع البيض والسكر ونخفقهما جيدا

-نضيف الفانيلا السائلة والزيت النباتي والدقيق ولبن الزبادي إلى المزيج ونخلطهم جيدا

-بعد أن يتم خفق المزيج جيدا نضيف إليه البيكنغ باودر ونتابع الخفق

-ندهن صينية الفرن الخاصة بالكيك بمزيج من ملعقة زيت وملعقة دقيق ولا ننسي دهن جوانب الصينية.

-نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 ونسكب ربع المزيج في الصينية ونضعه في الفرن لمدة 10 دقائق

-نخرج صينية الفرن ونقوم برش ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة على سطح الكيك ونسكب ربع المزيج ونضعه في الفرن ونكرر ذلك 4 مرات

-بعد إخراج الصينية من الفرن نزين الكيك من فوق بالقرفة المطحونة

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