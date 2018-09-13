هكذا يُدمر البروتين الصناعي صحة شعرك

لا يخفى على أحد اهتمام المرأة دائما بإظهار شعرها بشكل حيوي وكثيف وأكثر لمعانا، ولتتجنب كثرة استخدام السشوار.

وشاع مؤخرا بين العديد من النساء استخدام مادة الكيراتين لفرد الشعر وتحسين مظهره، ومن ثم استُحدث منتج جديد يسمي البروتين ويُعد أكثر تطورا من الكيراتين ألا أن مفعوله مؤقت وبعد زواله يتسبب في أضرار كبيرة بالشعر تحتاج لفترة زمنية طويلة لمعالجها.

ولاحظت الكثير من الفتيات عند استخدامه أنه وفي حال استخدام أنواع رديئة من البروتين فإنه لن يُعطي نتيجة، عدا عن ذلك سيعمل على تدمير الشعر، وإذا تم استعماله بشكل خاطئ أو لعدة مرات قد يؤدي إلى حرق شعر.

-احمرار فروة الشعر وقد يصاحب ذلك حكة مزعجة أو طفح جلدي، كما يعمل البروتين على التخفيف من الدهون الموجودة في فروة الرأس مما يؤدي إلى ضعف فروة الشعر بعد زوال مفعوله.

-يتأثر الشعر بشكل كبير عند استخدام البروتين إذ يبدأ في التساقط بشكل ملحوظ وتزداد نسبة تقصفه، ويُصبح أكثر جفافاً.

-يحتوي البروتين على مواد كميائية قد تؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد.

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