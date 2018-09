“هواوي” تتحدى “أبل”.. مفاجأة جديدة أكتوبر المقبل

وجهت “هواوي” تغريدات ساخرة إلى شركة أبل، التي أطلقت، مساء الأربعاء، 3 هواتف ذكية، اعتُبِرت عادية ومشابهة لما يوجد حاليا في الأسواق، كما وعدت الشركة الصينية بتوجيه صفعة تكنولوجية لمنافستها الأميركية، في شهر أكتوبر المقبل.

وفور انتهاء مؤتمر “أبل” في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، نشرت “هواوي”، على حسابها الرسمي في تويتر، أول تغريدة قالت فيها إن “بعض شركات الهواتف تتمسك كل سنة بنفس الألوان”، مضيفة “نحن نتطلع إلى أكثر من ذلك، من خلال الاعتماد على اللون الأبيض الفاتح في هواوي بي 20”.

وتقصد الشركة بهذه التغريدة أن أبل دائما ما تصر على استخدام 3 ألوان في كل هواتفها الجديدة، وهي الأسود والفضي والرمادي.

وبعدها بدقائق، نشرت “هواوي” تغريدة ثانية، جاء فيها “شكرا لكم لأنكم جعلتمونا البطل الحقيقي لهذه السنة.. نلتقي في لندن يوم 10 أكتوبر 2018”.

