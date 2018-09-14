أول مسافر خاص يجوب الفضاء

تعاقدت شركة “سبيس إكس” المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء مع أول مسافر خاص في العالم، للطيران حول القمر على متن مركبتها (بي.إف.آر)

تأسست “سبيس إكس” عام 2002 ولقيت العديد من الخسائر، لكنها استفادت من تخفيض ميزانية “وكالة ناسا العالمية” لتصبح ذات شأن في عالم تقنيات السفر إلى الفضاء، وتواصل الشركة تميزها بتوقيع هذا العقد الأول من نوعه

الشركة التي يملكها الملياردير “إلون موسك” قامت بإطلاق أول عملية ناجحة عام 2008، بعد أن احتاجت إلى 4 محاولات للعد التنازلي وصارت صاحبة أول صاروخ تقوم بصناعته شركة خاصة، ينقل الحمولات إلى مدارات حول الأرض.

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