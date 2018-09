ميزة لأصحاب “آيفون القديم” تغنيك عن أجهزة “أبل” الجديدة

نصح خبراء التقنية من يرغب في شراء أحد هواتف “آيفون” الجديدة التي جرى الإعلان عنها، الأربعاء الماضي، بالتريث، خاصة بعد اعتزام “أبل” إطلاق نظام التشغيل الجديد، والثوري، “iOS 12“، وبالتالي فإن التحديثات المرتقبة قد تحمل مزايا تغنيك عن اللجوء إلى جهاز جديد يكلفك مبلغا باهظا.

وكشفت شركة “أبل” الأميركية في نيويورك عن 3 هواتف جديدة تضم “آيفون X إس” و”آيفون X إس ماكس” و”آيفون X آر” وسط ترقب واسع من عشاق التقنية.

ويرتقب أن يكون هاتفا “آيفون X إس” و”آيفون X ماكس” متاحين أمام الطلب المسبق بدءًا من اليوم الجمعة، كما سيكون الجهازان معروضين للبيع في الأسبوع المقبل أي في 21 من سبتمبر الجاري، أما هاتف “آيفون X آر” فلن يكون متاحا إلا في السادس والعشرين من أكتوبر.

وكون نظام التشغيل الجديد لأبل سيجري إطلاقه، يوم الاثنين المقبل، سيكون من الحكمة أن تنتظر خاصة أن التحديث المرتقب سيأتي بمزايا عدة مثل تسريع أداء الأجهزة القديمة، وفي هذا الصدد تقول شركة “أبل” إن التسريع في جهازها الشهير “آيفون 6s” سيصل إلى 40 في المئة.

ومن منافع هذا التسريع أن صاحب هاتف آيفون القديم سيكون قادرا على فتح عدسة الكاميرا بصورة أسرع بـ70 بالمئة مقارنة بالأداء الحالي.

وقال عدد من مطوري الويب، الذين اختبروا نسخة تجريبية من نظام التشغيل الجديد، إنهم لاحظوا نتائج جيدة جدا، ولذلك فإن “إي أو إس 12” قد يغني فعلا عن جديد “آيفون” لاسيما أن الجهاز الجديد لم يجلب خاصيات جديدة مغرية.

