تقنية جديدة للتحقق من الفيديوهات والصور على “فيس بوك”

أعلن فيس بوك، في إطار مكافحة الأخبار المزيفة، أن شركاء التحقق من الحقائق الـ27 فى جميع أنحاء العالم، يمكنهم الآن الوصول إلى أداة جديدة لتحليل الصور ومقاطع الفيديو، والمصممة للمساعدة على تحديد المحتوى المفبرك واتخاذ إجراءات ضده بشكل أسرع.

وقال “فيس بوك” إن التقنية نشطة فيما يتعلق بتعقب المنشورات التى تتضمن فيديوهات أو صور غير حقيقة، باستخدام بعض الطرق مثل ردود الفعل من المستخدمين أنفسهم، وهذا مشابه للعمل الذى تقوم به مع روابط المقالات.

وبمجرد أن يقوم النظام بتعريف صورة أو فيديو يشتبه فى أنه تم تغييرها أو التلاعب بها، سيقوم مدققو الحقائق من التأكد مما إذا كان المحتوى حقيقيًا أم لا، فعلى سبيل المثال.

