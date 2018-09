في أول تطور من نوعه يطرأ على عالم السيارات، ستحل كاميرات حديثة بدلا من مرايا الجانب التقليدية في طراز سيارة شهيرة، تطرح بالأسواق بعد أيام.

وستحتوي سيارة لكزس ES 2019 على مرايا جانبية رقمية “اختيارية”، حين يتم طرحها للبيع في اليابان الشهر المقبل، وهو أول إنتاج يطرح لهذه التقنية الحديثة.

وتستخدم السيارة كاميرتين حديثتين صغيرتي الحجم، مع شاشتين حجم كل منهما 5 بوصات، مثبتتين في ركني لوحة قيادة السيارة من الداخل، يعرضان ما ترصده الكاميرات.

وتضمن الكاميرتان وضوح الرؤية من جانبي السيارة بالكامل، وتساعدان أيضا على تقليل ضجيج الرياح على المرايا التقليدية.

وتم تصميم الكاميرات بشكل خاص للتعامل مع الأمطار والثلوج، مما يضمن بقاء الصورة واضحة حتى في الأجواء العاصفة.

The post خلال أيام.. لكزس تستبدل مرايا الجانب بكاميرات حديثة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية